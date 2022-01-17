ワクチン検査パッケージ一時停止

2022年1月17日 23時38分 （共同通信）
　日本シリーズ第３戦で行われた「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証＝２０２１年１１月２３日、東京ドーム

　日本シリーズ第３戦で行われた「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証＝２０２１年１１月２３日、東京ドーム

　政府は１７日、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大を受けて、行動制限緩和に向けた「ワクチン・検査パッケージ」をいったん停止する方向で最終調整に入った。２回接種後も感染する事例が相次いでいるため。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

政治の新着

記事一覧