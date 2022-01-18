【午前】８時５３分、官邸。９時、臨時閣議。１０分、萩生田光一経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、松尾剛彦通商政策局長。３０分、秋葉剛男国家安全保障局長。１１時、石原正敬自民党衆院議員。２６分、同党本部。２９分、同党両院議員総会。５４分、国会。

【午後】０時２分、衆院本会議。１０分、官邸。３８分、国会。１時、第２０８通常国会開会式。１２分、官邸。４０分、国会。４１分、細田博之衆院議長、山口俊一衆院議院運営委員長にあいさつ。松野博一、木原誠二正副官房長官同席。４３分、海江田万里衆院副議長にあいさつ。松野、木原正副官房長官同席。４６分、山東昭子参院議長、福岡資麿参院議院運営委員長にあいさつ。松野、磯崎仁彦正副官房長官同席。４８分、小川敏夫参院副議長にあいさつ。松野、磯崎正副官房長官同席。２時２分、衆院本会議。施政方針演説。３時４３分、林芳正外相。４６分、参院本会議。施政方針演説。５時１３分、自民党役員会。３３分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。元宿仁同党本部事務総長同席。６時６分、官邸。２９分、テレビ東京の報道番組の収録。７時２４分、公邸。



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