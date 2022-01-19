【午前】９時２４分、官邸。４１分、西銘恒三郎復興相、開出英之復興庁事務次官。４８分、小林鷹之経済安全保障担当相、秋葉剛男国家安全保障局長。１０時２分、閣議。１１分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官。１１時、尾身茂新型コロナウイルス感染症対策分科会長、岡部信彦川崎市健康安全研究所長、国立感染症研究所の脇田隆字所長、斎藤智也感染症危機管理研究センター長。迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、福島靖正厚生労働省医務技監同席。

【午後】０時３分、政府与党連絡会議。１時２５分、遠藤利明自民党選対委員長。２時１４分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官、市川恵一北米局長。４５分、杉岡範明日本歯科技工士連盟会長。畦元将吾自民党衆院議員同席。３時４分、皇居。内奏。３４分、官邸。３９分、月例経済報告関係閣僚会議。４時、「クリーンエネルギー戦略」に関する有識者懇談会。４８分、山口壮環境相。５時４分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、桜沢健一警察庁警備局長。１４分、滝沢内閣情報官。４２分、後藤茂之厚労相、斉藤鉄夫国土交通相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、山際経済再生担当相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の吉田学事務次官、福島医務技監。７時２分、報道各社のインタビュー。８時、世界経済フォーラムのオンライン会合「ダボス・アジェンダ」に出席。講演。９時９分、公邸。



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