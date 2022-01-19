松野博一官房長官は１９日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染が拡大する京都、大阪、兵庫の関西３府県にまん延防止等重点措置を適用するかどうかについて「要請があった場合には速やかに検討を行う」と述べた。「地域の感染状況、病床状況を最もよく知る知事と緊密に連携して対応する」と説明した。

３府県知事は１９日午後のテレビ会議で、適用要請に関し協議する方針。



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