＜新型コロナ＞在日米軍の感染者6350人 うち4000人超が沖縄
2022年1月20日 11時35分
２０日の参院本会議で、林芳正外相は在日米軍施設区域での新型コロナウイルス感染者数は１９日現在６３５０人で、このうち在沖縄米軍は４１４１人だと説明した。
林氏は在日米軍のコロナ感染について「感染拡大の防止および地元の方々の不安解消に向けて、日米間での連携をより一層強化する」と述べた。
参院は首相の施政方針演説など政府４演説に対する各党代表質問を実施。午後は衆院が２日目の代表質問を行う。（共同）
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