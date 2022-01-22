２２日午前１時８分ごろ、最大震度５強を観測した地震で、主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝大分新春日、佐伯蒲江、佐伯米水津、佐伯鶴見、竹田直入、竹田荻（大分）延岡北川、高千穂（宮崎）▽震度５弱＝宿毛桜（高知）阿蘇一の宮、阿蘇、阿蘇波野、産山、高森（熊本）大分、大分佐賀関、大分市消防局、大分野津原、佐伯春日、佐伯上浦、佐伯弥生、佐伯市役所、臼杵市役所、竹田直入小学校、由布挟間、由布庄内、由布湯布院川上（大分）延岡、延岡北浦、都農町役場、椎葉運動公園、美郷田代、高千穂寺迫（宮崎）▽震度４＝府中町（広島）防府西浦、山陽小野田（山口）松山中島、伊方（愛媛）宿毛、大月（高知）久留米、柳川（福岡）佐賀諸富、神埼千代田（佐賀）熊本城南、八代（熊本）別府市役所、佐伯（大分）宮崎、延岡市役所（宮崎）薩摩川内神田、湧水吉松（鹿児島）▽震度３＝淡路志筑（兵庫）境港（鳥取）出雲（島根）玉野（岡山）広島、呉、尾道（広島）下関（山口）徳島（徳島）観音寺（香川）松山、今治（愛媛）高知（高知）福岡（福岡）佐賀（佐賀）諫早森山（長崎）熊本（熊本）中津（大分）都城（宮崎）鹿児島（鹿児島）▽震度２＝与謝野岩滝（京都）大阪（大阪）西宮（兵庫）有田（和歌山）鳥取（鳥取）松江（島根）倉敷（岡山）福山（広島）山口（山口）鳴門（徳島）高松（香川）新居浜（愛媛）室戸岬（高知）苅田（福岡）武雄（佐賀）佐世保（長崎）上天草竜ケ岳（熊本）串間（宮崎）阿久根（鹿児島）▽震度１＝神津島（東京）小矢部泉（富山）福井、敦賀、小浜、高浜（福井）諏訪（長野）揖斐川（岐阜）磐田福田（静岡）常滑（愛知）四日市（三重）彦根（滋賀）宇治（京都）高槻（大阪）神戸（兵庫）奈良（奈良）和歌山（和歌山）倉吉（鳥取）浜田（島根）岡山（岡山）三次布野（広島）美祢美東（山口）神山（徳島）坂出（香川）室戸吉良川（高知）那珂川（福岡）玄海（佐賀）長崎（長崎）枕崎（鹿児島）など



関連キーワード 社会