自民党の高木毅国対委員長
関連キーワード
岸田首相の一日 1月23日（日）
【午前】１１時５５分、公邸で木原誠二官房副長官。
【午後】４時１５分、後藤茂之厚生労働相、松...
1月24日
【解説】名護市長選に自公系現職 辺野古新基地「信任」とは言えず
米軍普天間飛行場の移設に伴う新基地建設が主要な争点となった名護市長選で、移設を推進する政府・与党の支...
コロナ禍に絡め強まる緊急事態条項創設の改憲論 夏の参院選が焦点 憲法、岐路の1年に
新型コロナウイルスのオミクロン株が猛威を振るう中で通常国会が始まり、自民党など改憲勢力から、コロナ禍...
名護市長に自公系現職再選 辺野古反対新人に大差
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設が主要争点となった名護市長選は２３日投開票され、...
辻元清美氏を参院比例に擁立へ 立憲民主
立憲民主党は今年夏の参院選比例代表に、元衆院議員の辻元清美前副代表（６１）を擁立する方針を固めた。党...
1月23日
橋下氏は「ヒトラー想起」 菅直人氏、維新創設者に言及
立憲民主党の菅直人元首相は２３日までに、日本維新の会を創設した橋下徹氏に言及した上で維新に関し「（ナ...