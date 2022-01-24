2022年度予算案の資料に複数の誤り　総務省関係分

2022年1月24日 09時30分
自民党の高木毅国対委員長

自民党の高木毅国対委員長

　衆院予算委員会で２４日から審議が始まる２０２２年度予算案の関連資料のうち、総務省が関係する部分に複数の誤りがあることが分かった。立憲民主党が指摘し、自民党の高木毅国対委員長は２４日、立民の馬淵澄夫国対委員長と国会内で会談し陳謝した。
　高木氏によると、総務省が精査したところ、複数の部分で誤りが見つかったという。（共同）
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