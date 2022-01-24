レーカーズ戦でシュートを狙うヒートのバトラー＝マイアミ（ゲッティ＝共同）
関連キーワード
福岡の世界水泳、再延期 予選開けず、２３年７月軸に調整
福岡市で５月に開催が予定されている水泳の世界選手権に関し、市は２４日、国際水泳連盟から延期の連絡を受...
1月24日
ラムズ、チーフスが決勝へ ＮＦＬプレーオフ
【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬのプレーオフは２３日、フロリダ州タンパなどで準決勝２試合...
パンサーズなど首位並走 ＮＨＬ第１５週
【ニューヨーク共同】北米プロアイスホッケーＮＨＬは２３日に第１５週を終え、東カンファレンスは大西洋地...
ＷＢＣ、矢吹と寺地３月に再戦 ライトフライ級、京都市で
世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）ライトフライ級チャンピオンの矢吹正道（緑）と、同級１位で前王者の寺地拳...
五輪の選手・関係者が初の陽性 北京到着時、国籍は不明
【北京共同】北京冬季五輪の大会組織委員会は２４日、北京到着時の空港で２３日に実施した新型コロナウイル...
米野球殿堂、ボンズ氏ら最終年 ２５日発表、薬物疑惑に関心
【ニューヨーク共同】米国野球殿堂は２５日（日本時間２６日）、今年の殿堂入りメンバーを発表する。資格最...