八村のウィザーズは２３勝２４敗　ＮＢＡ、第１４週が終了

2022年1月24日 17時39分 （共同通信）
　レーカーズ戦でシュートを狙うヒートのバトラー＝マイアミ（ゲッティ＝共同）

　レーカーズ戦でシュートを狙うヒートのバトラー＝マイアミ（ゲッティ＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは２３日に第１４週が終了し、東カンファレンスで八村塁のウィザーズは２３勝２４敗となった。渡辺雄太のラプターズは２２勝２２敗。ヒートが３０勝１７敗でトップに立った。
　西はサンズが３６勝９敗でリードしている。

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