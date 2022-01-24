ヤクルト高橋が新型コロナ陽性　３９度発熱で検査

2022年1月24日 17時56分 （共同通信）
　ヤクルトの高橋奎二投手

　ヤクルトの高橋奎二投手

　ヤクルトは２４日、高橋奎二投手が新型コロナウイルスの陽性判定を受けたと発表した。２１日に３９度の発熱があり、ＰＣＲ検査を受けた。その後、症状は無くなり、隔離して保健所の指示を待っているという。
　高橋は昨季、クライマックスシリーズ（ＣＳ）や日本シリーズで好投してヤクルトの２０年ぶりの日本一に貢献した。プロ野球は２月１日から春季キャンプを控えている。

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