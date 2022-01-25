静岡の住宅で６５歳女性死亡　夫が殺害ほのめかす電話

2022年1月25日 20時41分 （共同通信）
　２５日午後３時５５分ごろ、静岡県沼津市の住宅で、住人の職業不詳市川葉子さん（６５）が死亡しているのを沼津署員が見つけた。市川さんの６０代夫が、知り合いの女性に妻殺害をほのめかす電話をしており、県警が夫の行方を捜している。
　県警によると同３時半ごろ、夫から電話を受けた知人女性が１１０番した。住宅の玄関は施錠されており、署員は窓ガラスを割って中に入った。

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