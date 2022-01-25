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新型コロナ ワクチン記事まとめ＆首都圏の最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウイル...
1月25日
＜新型コロナ＞まん延防止、さらに18道府県を追加 計34都道府県に 全国で新規感染6万人超
政府は２５日、新型コロナウイルス感染症対策本部会合を持ち回りで開き、コロナ対応の改正特別措置法に基づ...
「少しでも想像を」伊藤さん訴え 被害者泣き寝入りしない社会に
「これが自分の近い人に起きたらと、少しでも想像してほしい」。実名で性被害を訴えたジャーナリスト伊藤詩...
社福法人が２０億円の申告漏れ 広島国税局が指摘
広島県福山市の社会福祉法人「サンフェニックス」から約３０億円が外部に流出した問題で、設立者の男性医師...
医療費無料化を高校生にも拡大方針 東京都、23年度実現に向け関連予算
東京都が、子どもの医療費への補助の対象を現在の中学生までから、高校生までに拡大する方針を固めたことが...
国内の感染、最多６万２６１０人 昨年１０月以来の死者４０人超
国内で２５日、新たに６万２６１０人の新型コロナウイルス感染者が報告され、過去最多を更新した。東京１万...