関連キーワード
とちおとめがデザート、ベーカリーに ローソンで６品目を順次販売
コンビニ大手のローソン（東京）は、県の「いちご王国」プロモーションに合わせて、県産「とちおと...
1月26日
＜新型コロナ＞584人感染 過去最多
栃木県と宇都宮市は二十五日、五百八十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一日の新規感染...
幕末維新の南画家・田崎草雲 冬の企画展 栃木県重文指定作など23点
幕末から明治にかけて活躍した勤皇派の南画家、田崎草雲（そううん）（１８１５〜９８年）の作品約...
1月25日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに422人感染 1人死亡
栃木県と宇都宮市は二十四日、新たに四百二十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。二十一日...
栃木ＳＣに新戦力13人 新ユニホームもお披露目
サッカーＪ２の栃木ＳＣは、二〇二二シーズンの新体制発表記者会見を十日に宇都宮市内で開いた。十...
1月24日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに498人の感染確認、2日連続で過去最多 塾･習い事施設でクラスター
栃木県と宇都宮市は二十三日、新たに四百九十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一日の発...