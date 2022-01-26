栃木県スポーツ協会は二十五日、日光市で開催中の「いちご一会とちぎ国体」冬季大会で、県選手団アイスホッケー少年男子チームの選手一人の新型コロナウイルス感染が分かり、棄権届を提出したと発表した。二十六日から始まる競技に同チームは出場しないという。（小川直人）



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