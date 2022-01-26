【ソウル＝木下大資】韓国は新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の急拡大を受け、２６日から隔離期間の短縮など防疫・医療体制の転換を始めた。大量検査による早期発見と隔離重視の従来方式を見直し、在宅治療を基本にして高齢者など重症化リスクの高い患者の対応に集中する。

２６日発表の新規感染者は１万３０１２人で、初めて１万人を超えた。感染力が強いオミクロン株が優勢になり、前日より一気に４０００人以上増えた。ただ、一時は１０００人を超した重症者は３００人台で、病床稼働率も落ち着いている。

◆隔離期間を１０日から７日へ

政府は、従来株に比べ致死率の低いオミクロン株の特性を踏まえ、１０日だった感染者の隔離をワクチン接種済みなら７日に短縮する。濃厚接触者は接種済みなら隔離を免除し、自主的な健康観察にとどめる。携帯電話の位置情報で対象者の隔離状況を確認する措置は取りやめる。

これまでは希望者全員が保健所などで無料のＰＣＲ検査を受けられたが、オミクロン株が優勢になった光州など４地域では、２６日から重症化リスクの高い人などを除き、自己検査キットに切り替える。近く全国に拡大する。

◆医療関係者らの負担減らす

韓国では自治体ごとに在宅治療の体制整備を進めている。ソウル郊外の安城市は、自宅治療でよいと判定された感染者を、地域の病院が管理する方式を昨年から試行。医師が毎日２回電話し、必要に応じて外来診療を活用して医療関係者らの負担を減らしている。

安城病院の林承寛院長は「多大なエネルギーを投入して感染者を探し出し、隔離する従来の戦略はオミクロン株には合わない。地域の医療資源を有効活用する体制に転換しないといけない」と話す。

関連キーワード 国際

主要ニュース

新型コロナ