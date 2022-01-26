ＮＹ円、１１４円前半

2022年1月26日 22時54分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２６日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比４２銭円安ドル高の１ドル＝１１４円２２～３２銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１２６６～７６ドル、１２８円７６～８６銭。
　欧州株や米株式先物相場の上昇を受けて投資家のリスク回避姿勢が後退し、円売りドル買いが先行した。

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