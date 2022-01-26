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中国恒大、半年で再建計画か 投資家向けに表明と報道
【北京共同】経営危機に陥っている中国不動産大手、中国恒大集団は２６日、投資家向けの電話会議を開き、６...
1月26日
ＥＵ裁、インテル制裁金取り消し 当時過去最高の１３７０億円
【ブリュッセル共同】欧州連合（ＥＵ）司法裁判所の一般裁判所（ルクセンブルク）は２６日、半導体最大手の...
米ボーイング３年連続赤字 旅客回復も７８７品質問題が重荷
【ニューヨーク共同】２度の墜落事故と新型コロナウイルス禍で経営危機に陥った米航空機大手ボーイングが２...
ＪＲ九州、新卒採用再開へ ２３年春入社、例年より縮小か
ＪＲ九州が２０２３年春入社の新卒採用を再開する方向で検討していることが２６日、関係者への取材で分かっ...
ペットの機内持ち込み３月開始 スタフラ、国内定期便で初
中堅航空会社スターフライヤー（北九州市）は２６日、小型の犬や猫を機内に持ち込みできるサービスを始める...
あいおい損保社長に新納氏 ４月、金杉氏は会長就任
損害保険大手のあいおいニッセイ同和損害保険が、新納啓介取締役常務執行役員（５６）を社長に昇格させる人...