関連キーワード
新型コロナ ワクチン記事まとめ＆首都圏の最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウイル...
1月27日
共通テ「努力し続けた人に失礼」 受験生、問題流出に怒り
大学入学共通テストの出題内容の外部流出問題で女子大学生（１９）が香川県警に出頭した２７日、受験生は「...
鹿児島・鹿屋に米無人偵察機計画 対中念頭、地元市へ伝達
防衛省九州防衛局は２７日、米空軍の無人機「ＭＱ９」の偵察型を海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）...
個別試験も不正防止の徹底を 文科省、各大学に要請
文部科学省は２７日、大学入学共通テストの出題内容の外部流出問題を受け、国公立大の２次試験など各地の大...
＜新型コロナ＞千葉県が「みなし陽性者」導入 医師判断で、検査せずに症状から陽性判定 自主療養も可能に
千葉県の熊谷俊人知事は２７日の定例会見で、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者について、医療機関で検...
患者本人の健康観察導入 東京、自宅療養急増で
東京都は２７日、新型コロナウイルスの感染爆発で急増する自宅療養者に対応するため、５０歳未満で基礎疾患...