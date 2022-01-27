海外から到着の１６０人感染　３２人に症状

2022年1月27日 18時42分 （共同通信）
　厚生労働省は２７日、海外から成田、羽田、中部、関西、福岡の各空港に到着した１０歳未満～７０代の男女１６０人が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。
　インドやネパールなどで行動歴のあった３２人に発熱やせきといった症状があった。

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