【午前】９時５４分、官邸。報道各社のインタビュー。１０時３６分、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。５１分、秋葉国家安全保障局長、岡野外務省総合外交政策局長、増田防衛省防衛政策局長。１１時２７分、根本匠衆院予算委員長。４３分、湯崎英彦広島県知事、松井一実広島市長から要望書受け取り。小野啓一外務省経済局長同席。

【午後】０時８分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席し、あいさつ。２７分、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、古賀篤同党衆院議員。３９分、官邸。２時３２分、杉本達治福井県知事。５９分、自民党の党改革実行本部の茂木敏充本部長、上川陽子座長、山下貴司事務局長。村井英樹首相補佐官同席。３時２０分、茂木党改革実行本部長。３８分、国場幸之助同党衆院議員。５２分、谷内正太郎元国家安全保障局長。５時２７分、後藤茂之厚生労働相、山際大志郎経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の吉田学事務次官、福島靖正医務技監。６時１７分、後藤厚労相。７時２８分、東京・赤坂のＴＢＳ。３６分、ＢＳ−ＴＢＳの報道番組に出演。８時４９分、公邸。



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