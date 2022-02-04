関連キーワード
溝口雅彦さん死去 元安田火災海上保険＜現損保ジャパン＞副社長
溝口雅彦さん（みぞぐち・まさひこ＝元安田火災海上保険＜現損保ジャパン＞副社長）１日、老衰のため死去、...
2月4日
坂本孝さん死去 ブックオフコーポレーション創業者
坂本孝さん（さかもと・たかし＝ブックオフコーポレーション創業者）１月２６日死去、８１歳。甲府市出身。...
船橋鉀一さん死去 名古屋工業大名誉教授、機械工学
船橋鉀一さん（ふなばし・こういち＝名古屋工業大名誉教授、機械工学）２日、心筋症のため死去、９１歳。名...
水谷千加古さん死去 元ＩＮＡＸトステム・ホールディングス＜現ＬＩＸＩＬ（リクシル）＞社長
水谷千加古さん（みずたに・ちかひさ＝元ＩＮＡＸトステム・ホールディングス＜現ＬＩＸＩＬ（リクシル）＞...
2月3日
恩地日出夫さん死去 「傷だらけの天使」演出
青春映画で一時代を築き、「傷だらけの天使」などテレビドラマの演出も手掛けた映画監督の恩地日出...
柴田長俊さん死去 日本画家
柴田長俊さん（しばた・ながとし＝日本画家）１月２８日、進行性核上性まひのため死去、７２歳。葬儀・告別...
2月2日