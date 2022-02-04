小松健男さん死去　元ロイヤルホテル社長

2022年2月4日 07時30分
　小松健男さん（こまつ・たけお＝元ロイヤルホテル社長）１月２８日死去、９２歳。長野県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は長男正幸（まさゆき）さん。

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