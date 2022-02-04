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今こそ山手樹一郎 鬼退治痛快 桃太郎侍 生みの親の魅力 さいたま文学館で企画展
テレビドラマでもおなじみの「桃太郎侍」など、「明朗時代小説」と呼ばれるジャンルで活躍した作家...
2月4日
鬼退散 コロナも退散を 節分会、各地で規模縮小し開催
◆加須・総願寺
節分の三日、加須市の不動ケ岡不動尊総願寺で伝統の鬼追い豆まき式が行われ...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに5627人感染 過去最多を更新
埼玉県内では3日、新型コロナウイルスの新たな感染者5627人が発表された。過去最多を更新した...
2月3日
「自分は病気を言い訳にしていた」 東京パラ・トライアスロンのガイドで銅メダルの椿浩平選手が所沢で講演
昨夏の東京パラリンピックのトライアスロン男子視覚障害のクラスで米岡聡選手＝三井住友海上＝のガ...
＜新型コロナ＞「まん延防止」前後で感染状況、医療提供体制に変化はあるのか…各指標を比べてみた
新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」は、適用期間（一月二十一日〜二月十三日）の半...
「銘仙」とりどりの美を次代に 皆野で企画展 秩父はじめ各地の作品集う
着心地や質感の良さなどで知られる伝統絹織物「銘仙（めいせん）」の数々を集めた企画展「銘仙展 ...