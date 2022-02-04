関連キーワード
新型コロナ ワクチン記事まとめ＆首都圏の最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウイル...
2月4日
コロナ自宅療養、最多４３万人 １週間で１７万人増
厚生労働省は４日、新型コロナウイルス感染による全国の自宅療養者が２日午前０時時点で、過去最多の４３万...
学校、子どもにコロナ対策重点 保育園児のマスクは修正
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会が４日に開かれ、集団感染が発生している保育所や学校、高齢者施...
４１都道府県で大規模接種 現役ら対象９割、加速狙う
新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について、国の要請に応じて４１都道府県が、大規模会場を「設置済...
＜新型コロナ・4日＞東京都で新たに1万9798人感染、8人死亡 重症者用病床使用率は17.4％
東京都は４日、新型コロナウイルスの新たな感染者１万９７９８人と死者８人を確認したと発表した。...
子どものマスク、発育に応じて 「２歳以上」推奨に異論
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は４日、発育状況に応じ、保育園児のマスク着用を推奨するとの方...