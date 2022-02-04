ＡＥＤバッテリー切れで使えず　高齢者死亡

2022年2月4日 21時10分 （共同通信）
　千葉県成田市消防本部は４日、心肺停止の７０代女性を同日午後に救急搬送した際、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）がバッテリー切れで使えなかったと明らかにした。女性は搬送先で死亡。消防は因果関係を調査する。

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