五輪観客は「自主的に応募」　組織委、選定方式で説明

2022年2月8日 20時27分 （共同通信）
　男子ＳＰ直前の練習で、場内の羽生結弦の紹介に拍手を送る観客＝北京（共同）

　男子ＳＰ直前の練習で、場内の羽生結弦の紹介に拍手を送る観客＝北京（共同）

　【北京共同】北京冬季五輪の大会組織委員会の厳家蓉報道官は８日の記者会見で、観客は「自主的な応募」により選ばれていると説明した。観戦する人はワクチン接種が義務化され、複数回の検査を受ける必要がある。
　北京大会は新型コロナウイルス対策で、チケットの一般販売見送りを決定。政府機関や国有企業を通じて観戦枠が分配されている。

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