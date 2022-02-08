渡部兄弟、山本、谷地が出場へ　複合男子個人ノーマルヒル

2022年2月8日 20時30分 （共同通信）
　公式練習するノルディックスキー複合男子の渡部暁斗＝７日、張家口（ＡＰ＝共同）

　公式練習するノルディックスキー複合男子の渡部暁斗＝７日、張家口（ＡＰ＝共同）

　【北京共同】９日に行われるノルディックスキー複合男子個人ノーマルヒルの出場選手が決まり、日本勢はこの種目で２大会連続銀メダルの渡部暁斗、弟の善斗（ともに北野建設）のほか、いずれも初出場となる山本涼太（長野日野自動車）と谷地宙（早大）が出場することになった。
　河野孝典コーチが８日に明らかにした。永井秀昭（岐阜日野自動車）が外れた。

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