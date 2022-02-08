一戸１０位、小田は１７位　スピードスケート・８日

2022年2月8日 21時10分 （共同通信）
　男子１５００メートル　滑走する一戸誠太郎＝北京（共同）

　男子１５００メートル　滑走する一戸誠太郎＝北京（共同）

  • 　男子１５００メートル　滑走する一戸誠太郎＝北京（共同）
  • 　男子１５００メートル　滑走する小田卓朗＝北京（共同）
　スピードスケートの男子１５００メートルで一戸誠太郎（ＡＮＡ）は１分４５秒５３で１０位、前回平昌大会５位の小田卓朗（開発計画研究所）は１分４６秒６０で１７位だった。
　前回１０００メートルと２冠のナウシュ（オランダ）が１分４３秒２１の五輪新記録で２連覇。クロル（オランダ）が０秒３４差の２位、金敏錫（韓国）が前回に続いて３位に入った。（共同）

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