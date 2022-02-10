【午前】９時４２分、官邸。１０時３５分、村井英樹首相補佐官。１１時、カナダのトルドー首相と電話会談。２９分、中谷元・首相補佐官。５０分、日・ＥＵビジネス・ラウンドテーブルの柵山正樹共同議長、ムロチェク共同議長代理らの表敬。提言書受け取り。

【午後】１時３５分、四方敬之内閣広報官、森昌文首相補佐官、総務省の黒田武一郎事務次官、大村慎一新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官。２時４分、萩生田光一経済産業相、滝崎成樹官房副長官補、中谷首相補佐官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、経産省の多田明弘事務次官、松尾剛彦通商政策局長。２２分、萩生田経産相、経産省の多田事務次官、平井裕秀経済産業政策局長。５９分、小池百合子東京都知事。３時２６分、吉村洋文大阪府知事とオンラインで面会。５２分、古賀篤自民党衆院議員。４時２９分、安倍晋三元首相。５時６分、後藤茂之厚生労働相、斉藤鉄夫国土交通相、松野博一、木原誠二、栗生俊一正副官房長官、山際大志郎経済再生担当相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、藤井健志官房副長官補、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田学厚労事務次官。１９分、森昌文首相補佐官加わる。６時５１分、報道各社のインタビュー。７時３０分、イランのライシ大統領と電話会談。８時１７分、公邸。

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