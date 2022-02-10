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合唱自粛、園児にマスク 政府指針、保育所は原則開所
政府は１０日、新型コロナウイルスの感染対策の指針「基本的対処方針」を改定し、保育所や学校、高齢者施設...
2月10日
首相、建国記念の日にメッセージ 「未来を切り開く」
岸田文雄首相は１０日、建国記念の日の１１日を迎えるに当たりメッセージを発表した。新型コロナウイルス禍...
１３都県、まん延防止の延長決定 医療体制強化、接種加速が急務
政府は１０日、コロナ感染症対策本部会合を首相官邸で開き、まん延防止等重点措置のうち１３日までの期限で...
自民・茂木氏、自宅待機から復帰 家族がコロナ、１週間ぶり
自民党の茂木敏充幹事長は１０日、家族の新型コロナウイルス感染による待機を終え、自宅外での職務に復帰し...
盛り土対策を強化、３月法案提出 国交相、予算委で表明
斉藤鉄夫国土交通相は１０日の衆院予算委員会で、静岡県熱海市の土石流被害を拡大させたとされる盛り土の安...
北朝鮮ミサイルで緊密連携 日米韓防衛相が電話会談
岸信夫防衛相は１０日午前、米国のオースティン国防長官、韓国の徐旭国防相と約３０分間にわたり電話で会談...