物価高の米ワシントンにあるスーパーマーケット＝１月（共同）
関連キーワード
ＮＹ円、１１５円後半
【ニューヨーク共同】１０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比３０銭円安ドル高...
2月10日
サッポロ、カフェドクリエを売却 Ｃ―Ｕｎｉｔｅｄに
サッポロホールディングスは１０日、カフェチェーン「カフェ・ド・クリエ」を運営するグループ会社を「カフ...
日銀、３年半ぶり国債指し値オペ １４日実施、金利上昇抑制へ
日銀は１０日、指定した利回りで国債を無制限に買い入れる「指し値オペ」を１４日に実施すると発表した。指...
大阪万博、パナや吉本が出展へ ２０２５年、民間パビリオン
２０２５年大阪・関西万博を運営する「日本国際博覧会協会」は１０日、民間パビリオンの出展者にパナソニッ...
ライザップ、社外取締役に車谷氏 東芝の社長など歴任
フィットネスクラブを運営するＲＩＺＡＰ（ライザップ）グループは１０日、東芝の社長や三井住友銀行副頭取...
車減産規模を３２８万台に拡大 ２２年３月期、コロナ禍響く
自動車国内大手８社が２０２２年３月期の減産規模を計３２８万５千台と見込んでいることが１０日、分かった...