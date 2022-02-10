米消費者物価３９年ぶりの大きさ　１月、７・５％上昇

2022年2月10日 22時53分 （共同通信）
　物価高の米ワシントンにあるスーパーマーケット＝１月（共同）

　物価高の米ワシントンにあるスーパーマーケット＝１月（共同）

　【ワシントン共同】米労働省が１０日発表した１月の消費者物価指数は前年同月に比べて７・５％上がり、上昇率は１９８２年２月以来、３９年１１カ月ぶりの大きさとなった。

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