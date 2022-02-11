【午前】８時１６分、官邸。２６分、閣議。１０時２６分、衆院第２議員会館。２８分、菅義偉前首相。１１時３分、官邸。４分、報道各社のインタビュー。

【午後】１時１６分、自民党本部。１７分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。２時４分、官邸。６分、自民党の高市早苗政調会長、佐藤正久外交部会長らから原子力災害の風評払拭（ふっしょく）に関する決議書受け取り。中谷元・首相補佐官同席。２４分、斎藤保福島イノベーション・コースト構想推進機構理事長。遠藤利明同党選対委員長同席。４７分、遠藤選対委員長。３時８分、東京・虎ノ門の虎ノ門ヒルズビジネスタワー。シェアオフィス「ＣＩＣ Ｔｏｋｙｏ」を視察。スタートアップ経営者と車座で意見交換。４時１２分、報道各社のインタビュー。２７分、国会。現金自動預払機（ＡＴＭ）を利用。３４分、官邸。５２分、森田敏夫日本証券業協会会長。５時２分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１８分、滝沢内閣情報官。３０分、四方敬之内閣広報官、森昌文首相補佐官、大村慎一総務省新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官、片岡宏一郎経済産業省総括審議官。５２分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。６時２５分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。７時２７分、公邸。



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