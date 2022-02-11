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埼玉県22年度当初予算案 一般会計2兆2284億円 過去最大 医療・経済「対コロナ」が柱
埼玉県は十日、二〇二二年度当初予算案を発表した。一般会計は二兆二千二百八十四億五千九百万円（前年度比...
2月11日
スノーボード女子ハーフパイプ 小野光希選手の活躍に拍手 母校・吉川市立関小学校の児童らが声援＜北京五輪＞
北京冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が十日に行われ、予選二位通過の小野光希選手（１...
氷の名所、阻む雪 「秩父三大氷柱」急きょ閉鎖 きょう2月11日以降は雪の状態で判断
埼玉県内は十日明け方から広い範囲で雪となり、秩父地域では早朝から民家や公共施設で雪かきする光...
＜新型コロナ＞埼玉県も「みなし陽性」一転運用へ 分散登校を原則、修学旅行は延期・中止 まん延防止措置延長で
新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」が来月６日まで延長されたことを受け、県は１０日、引き...
2月10日
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに5947人感染、6人死亡
埼玉県内では10日、新型コロナウイルスの新たな感染者5947人と、40〜90代の男女6人の...
新座産野菜をドレッシングに 十文字学園女子大の学生開発 ふるさと納税の返礼品に採用
十文字学園女子大学（新座市）の学生たちが地元産野菜で作ったドレッシングが、同市のふるさと納税...