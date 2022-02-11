＜新型コロナ＞埼玉県で新たに6179人感染　2人死亡

2022年2月11日 20時59分
　埼玉県内では１１日、新型コロナウイルスの新たな感染者６１７９人と、９０歳代と１００歳代の女性計２人の死亡が発表された。
　県は、県内の病院と高齢者施設で新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表。病院では患者６人、高齢者施設では入所者ら７人の感染が判明した。
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