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自転車ＢＭＸのうち、平地で技を披露するフリースタイル競技「フラットランド」で活躍するプロライ...
2月12日
＜新型コロナ＞「出勤削減数の目標設定を」千葉県が要請 「まん延防止」延長
十日夜に公表された新型コロナウイルスまん延防止等重点措置の延長（十四日〜三月六日）に伴う千葉県からの...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに5437人感染 高齢者6人死亡 うち5人がクラスター発生の医療機関や施設利用者
千葉県内で１１日、新たに５４３７人が新型コロナウイルスに感染し、感染者６人が死亡したと発表さ...
2月11日
＜新型コロナ＞休業中の串焼き店が50円弁当を提供 「苦しむ人の力に」と販売
新型コロナウイルスまん延防止等重点措置を受けて臨時休業中の「串焼き雅 千葉中央店」（千葉市中...
メディカル構想着手へ 船橋市新年度当初予算案 医療センター移転費計上
船橋市は十日、二〇二二年度当初予算案を発表した。中心市街地北側の海老川上流地区で進む土地区画...
＜新型コロナ＞千葉県は県内全域での時短営業を継続 熊谷知事「極めて高い感染水準」 まん延防止措置延長
新型コロナウイルスまん延防止等重点措置について、３月６日までの延長が決定し、千葉県は１４日以降の要請...
2月10日