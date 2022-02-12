千葉県内で１２日、新たに４０８０人が新型コロナウイルスに感染し、８０代以上の男女５人が死亡したと発表された。死者のうち１人はクラスター（感染者集団）が発生した県内の高齢者施設の入所者だった。

船橋市古作の相撲の「放駒部屋」の力士６人が感染するなど県内の計８施設で新たにクラスターが確認された。

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