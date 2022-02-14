坂東巳之助さんがコロナ感染　歌舞伎、中村鷹之資さんも

2022年2月14日 16時24分 （共同通信）
　松竹は１４日、東京・歌舞伎座の「二月大歌舞伎」第３部「鼠小僧次郎吉」に出演中の歌舞伎俳優、坂東巳之助さん（３２）が新型コロナウイルスに感染したため、１４～１９日の公演を中止すると発表した。第１部と第２部は予定通り上演する。
　第１部「石橋」に出演中の歌舞伎俳優、中村鷹之資さん（２２）の感染も発表。「石橋」は演出を変更して上演する。

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