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映画監督Ｉ・ライトマンさん死去 「ゴーストバスターズ」
アイバン・ライトマンさん（カナダの映画監督）米メディアによると１２日、カリフォルニア州モンテシートの...
2月14日
大吉さんも出演見合わせ ＮＨＫ「あさイチ」
ＮＨＫの朝の情報番組「あさイチ」は１４日、キャスターを務めるお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の華丸さん...
東野幸治さんがコロナ感染 吉本興業、博多華丸さんも
お笑いタレントの東野幸治さん（５４）が新型コロナウイルスに感染したと、所属先の吉本興業が１３日、公式...
2月13日
「ますおか」岡田さん感染 コロナ、ＮＭＢ４８の２人も
お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右さん（５３）が新型コロナウイルスに感染したと、所属事務所が１２...
2月12日
北大路欣也さん退院、復帰へ かまいたち山内さんら感染
新型コロナウイルスに感染し、入院していた俳優の北大路欣也さん（７８）が「先日退院した」と所属事務所が...
2月11日
スティングさん楽曲の権利取得 米ユニバーサル、推定３５０億円
【ロサンゼルス共同】米ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング・グループは１０日、英歌手スティング...