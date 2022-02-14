大阪で７９９７人が感染　新型コロナ、９人死亡

2022年2月14日 17時50分 （共同通信）
　大阪府は１４日、新型コロナウイルスに７９９７人が感染し、９人が死亡したと発表した。前週の同じ曜日は９００８人だった。吉村洋文知事は記者団に「感染状況はピークに達して減少傾向にあるかもしれない」との見方を示した。

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