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日本公庫が「政治家口利き案件」を特別扱い 検察指摘、本店に集約し手厚く対応 公庫は否定 元公明党衆院議員の初公判
１４日東京地裁であった、貸金業法違反（無登録営業）の罪で在宅起訴された元財務副大臣で公明党元衆院議員...
2月14日
日本海側１６～１７日荒天の恐れ 大雪や路面凍結、交通に警戒
低気圧や寒気が流入する影響で、東日本と西日本では日本海側を中心に、１６～１７日にかけて荒れた天気にな...
男が駅員切り付け逃走、岐阜 大垣駅、腕にけが
１４日午後０時５０分ごろ、岐阜県大垣市の養老鉄道大垣駅の職員休憩室で、男が男性駅員（３２）に切り付け...
ファイザー製追加購入を合意 厚労省、１千万回分
厚生労働省は１４日、米ファイザー製の新型コロナウイルスワクチンについて、今年３月までに１千万回分を追...
「児相の一時保護は違法」と提訴 面会不自由、大阪の母子
大阪市の３０代女性が児童相談所に一時保護された長女（９）と５カ月間、面会できなかったのは人権侵害に当...
ひこにゃんにバレンタイン プレゼント１９７個届く
滋賀県彦根市はバレンタインデーの１４日、ご当地キャラクター「ひこにゃん」宛てに届いたチョコレートなど...