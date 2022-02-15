栃木県庁

栃木県と宇都宮市は十四日、新たに五百七十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。三人の取り下げがあり、県内の感染確認は計三万四千八百九十三人。県は十三日に一人、十四日に五人の死亡も発表し、県内の死亡者数は計百四十四人になった。

また、十二日までに那須塩原市内の医療機関で十六人、宇都宮市内の保育施設で十五人、十三日までに日光市内の高齢者施設で十人、真岡市内の保育施設で八人の感染をそれぞれ確認し、県と宇都宮市はクラスター（感染者集団）と判断した。（小川直人）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽１２日発表（５７０人）

宇都宮市１５４人、栃木市７５人、小山市４６人、足利市４４人、那須塩原市４１人、佐野市３５人、真岡市２６人、下野市１９人、大田原市１７人、日光市１３人、鹿沼市１１人、高根沢町９人、矢板市、さくら市、上三川町、那須町各８人、芳賀町、壬生町、野木町各７人、塩谷町４人、市貝町、那珂川町各２人、那須烏山市１人、県外１８人。

▽１３日発表（６３１人）

栃木市１７８人、宇都宮市１３０人、小山市８９人、下野市２８人、鹿沼市２６人、日光市２５人、壬生町２４人、上三川町２３人、真岡市１８人、那須塩原市１７人、足利市１３人、佐野市１２人、芳賀町８人、野木町７人、大田原市、さくら市各５人、益子町３人、茂木町、市貝町各２人、矢板市、高根沢町、那須町、那珂川町各１人、県外１２人。

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