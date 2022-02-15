群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は十四日、新たに三百八十二人の新型コロナウイルス感染を確認し、三人が死亡したと発表した。十三日には七百五十八人の感染を確認し、三人が死亡したことを明らかにした。県内の感染確認者は十三、十四両日に各一人を取り下げ、延べ四万一千九百五十七人、死者は計二百二十二人。

死亡は、十四日発表が入院中の五十代男性、八十代男性、高齢者福祉施設に入所の前橋市の九十代男性。十三日発表は入院中の九十代男性と高崎市の八十代男性、高齢者福祉施設で療養中の同市の八十代女性。

集団感染の発生は十四日に二件発表された。利根沼田保健所管内の事業所で従業員十二人と医療機関で入院患者と職員計十六人。（安永陽祐、石井宏昌）

保健所別の新規感染者は次の通り。

▽１４日発表 前橋市８３人、太田６６人、高崎市５４人、館林５３人、利根沼田３７人、伊勢崎２３人、桐生２１人、渋川１３人、富岡９人、吾妻７人、安中６人、藤岡３人、県外７人。

▽１３日発表 伊勢崎１３３人、高崎市１２８人、太田１２４人、前橋市１１４人、館林８５人、桐生５１人、渋川と利根沼田各３１人、富岡２５人、藤岡１９人、吾妻８人、安中７人、県外２人。

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