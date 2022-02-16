宇都宮市は十五日、二〇二二年度当初予算案を発表した。一般会計は新型コロナウイルス感染症の影響で過去最大規模となった前年度に比べ２％減の二千二百四十六億円。宇都宮駅東口整備費や「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の開催経費が増加する一方、次世代路面電車（ＬＲＴ）整備の進展による費用の減少などで減額となった。

感染症対策や総合的な治水・雨水対策など「安全・安心なまちづくりの推進」やＬＲＴ整備を含む公共交通ネットワークの構築などに重点を置いた。

感染症対策関連費は計百四十八億円。追加接種（三回目接種）や小児の対応などワクチン接種（十六億円）、保育所・小中学校の感染症対策など感染予防対策の徹底（一億五千万円）を盛り込む。

治水・雨水対策は、河川の堆積土砂のしゅんせつなど「流す取り組み」（二十七億円）、ハザードマップの統合・配布、河川監視カメラ・水位計の設置など「備える取り組み」（五千八百万円）など。

市債発行は前年度比６％減の二百二十四億円。財政調整基金など三基金からの取り崩しは四十六億円で、年度末残高は百七十二億円を見込む。（小川直人）



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