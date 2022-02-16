【午前】８時１７分、官邸。２６分、閣議。９時３０分、松野博一、木原誠二、栗生俊一正副官房長官、藤井健志官房副長官補、安藤俊英外務省領事局長。１１時、今井雅則日本気候リーダーズ・パートナーシップ共同代表。３０分、木原官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。

【午後】０時１６分、政府与党連絡会議。２時５分、久保允誉エディオン会長兼社長。３０分、渡具知武豊沖縄県名護市長。５０分、栗生官房副長官、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。３時２５分、後藤茂之厚生労働相、田中誠二厚労省職業安定局長。４時、森昌文首相補佐官、大村慎一総務省新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官、前島明成農林水産省危機管理・政策立案総括審議官、片岡宏一郎経済産業省総括審議官、藤井直樹国土交通審議官。３３分、欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長と電話会談。５４分、茂木敏充自民党幹事長。５時４８分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、防衛省の大和太郎防衛政策局次長、尾崎義典情報本部長。６時１分、滝沢内閣情報官。７時、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談。３８分、報道各社のインタビュー。４５分、公邸。



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