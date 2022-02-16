行方不明女性を殺害疑いで男逮捕　京都府警

2022年2月16日 10時02分 （共同通信）
　京都府警本部＝京都市

　京都府警本部＝京都市

　数年前に行方不明になった当時１９歳の女性を殺害したとして殺人の疑いで、京都府警が交際相手だった２０代の男を逮捕したことが１６日、分かった。

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