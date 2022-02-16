香川県知事が４選不出馬表明　９月に任期満了

2022年2月16日 12時11分 （共同通信）
　香川県議会本会議で、立候補しない意向を表明する浜田恵造知事＝１６日午前、高松市

　香川県議会本会議で、立候補しない意向を表明する浜田恵造知事＝１６日午前、高松市

　香川県の浜田恵造知事（７０）は１６日の県議会本会議で、９月の任期満了に伴う知事選に立候補しない意向を表明した。現在３期目の浜田氏は「県政運営のたすきを次の新しい走者につなぐことが県政の発展に資する」と述べた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

政治の新着

記事一覧