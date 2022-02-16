松野官房長官が「新基地」を修正　辺野古移設問題で

2022年2月16日 12時29分 （共同通信）
　記者会見する松野官房長官＝１６日午前、首相官邸

　記者会見する松野官房長官＝１６日午前、首相官邸

　松野博一官房長官は１６日の記者会見で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設を「新基地建設」と表現した１５日の自身の発言を修正した。「通常使用していない表現で、修正させていただきたい」と述べた。

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