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＜新型コロナ＞神奈川県で死者35人発表、過去最多 新規感染は8025人
神奈川県内で１７日、新型コロナウイルスに感染した３５人の死亡と、新たに８０２５人の感染が判明...
2月17日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに5744人感染、60代以上の15人死亡 介護施設などでクラスター
千葉県内では１７日、新たに５７４４人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。また、６０代...
アンデルセンの深くて広い世界 船橋・子ども美術館で企画展 童話の原画やびょうぶ展示
デンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセン（１８０５〜７５年）にまつわる作品を通...
千葉市内の雑居ビル 避難経路や防火施設違反 214棟中52棟 市消防局が大阪ビル放火受け調査
大阪市北区の雑居ビルで２５人が死亡した放火事件を受けて千葉市内の類似する雑居ビルに対して実施した緊急...
公立高入試志願状況 四街道高の数字訂正 県教委＜千葉＞
十四日に公表された県内公立高校入学者選抜の志願状況について、県教育委員会は十六日、全日制の県立四街道...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに1715人感染 4人死亡
静岡県内で十六日、新たに千七百十五人の新型コロナウイルス感染と、感染者四人の死亡が確認された。
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