＜新型コロナ＞埼玉県で5569人が感染、80代の3人死亡

2022年2月17日 18時15分
　埼玉県内では17日、新型コロナウイルスの新たな感染者5569人と、80代の男性3人の死亡が発表された。
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