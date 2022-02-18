【午前】９時４１分、官邸。５０分、秋葉剛男国家安全保障局長、森健良外務事務次官。１０時３分、秋葉国家安全保障局長。１０分、滝崎成樹官房副長官補、外務省の森事務次官、曽根健孝国際文化交流審議官、義本博司文部科学事務次官、塩見みづ枝文化庁次長、田中誠二厚生労働省職業安定局長。４２分、佐々江賢一郎日本国際問題研究所理事長。１１時６分、中川俊男日本医師会会長、相沢孝夫日本病院会会長、福井トシ子日本看護協会会長、国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長。吉田学厚労事務次官同席。

【午後】０時１分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席し、あいさつ。２３分、官邸。１時３０分、山口壮環境相。２時、小渕優子自民党組織運動本部長。３０分、日本私立中学高等学校連合会の吉田晋会長、近藤彰郎副会長。５５分、国場幸之助同党衆院議員。３時１０分、萩生田光一経済産業相、多田明弘経産事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。４時、森昌文首相補佐官、経産省の片岡宏一郎総括審議官、畠山陽二郎商務・サービス審議官。１１分、後藤茂之厚労相、野田聖子こども政策担当相、谷内繁内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室長、橋本泰宏厚労省子ども家庭局長。３７分、古川禎久法相、林芳正外相、後藤厚労相、斉藤鉄夫国土交通相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、山際大志郎経済再生担当相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田厚労事務次官。５時２０分、月例経済報告関係閣僚会議。７時１分、記者会見。

関連キーワード 首相の一日