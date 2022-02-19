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ノンバイナリー公表、初の演技 フィギュア冬季五輪で
【北京共同】北京冬季五輪フィギュアスケートのペアに、性自認が男女のどちらでもない「ノンバイナリー」と...
2月20日
男子はスロバキアが銅 アイスホッケー・１９日
アイスホッケー男子は３位決定戦が行われ、スロバキアがスウェーデンに４―０で勝ち、銅メダルを獲得した。...
高木菜那は転倒、佐藤綾乃８位 ペア三浦・木原組７位、第１６日
【北京共同】北京冬季五輪第１６日の１９日、スピードスケートのマススタートで女子の高木菜那（２９）は１...
「僕らの活躍でペア人口増やしたい」りくりゅうペア感涙 自己ベストで日本初の7位入賞＜フィギュアスケート・ペアフリー＞
北京冬季五輪のフィギュアスケートは１９日、ペアフリーが行われ、三浦璃来（りく）（２０）・木原...
2月19日
独のノルテ、レビ組優勝 ボブスレー・１９日
ボブスレーの女子２人乗りは後半の３、４回戦を行い、ノルテ、レビ組（ドイツ）が合計タイム４分３秒９６で...
りくりゅうペア「僕らは走り続ける」 異国でのコロナ禍…ナイアガラで育んだ2人の絆＜フィギュアスケート＞
フィギュアスケート界に新たな歴史を刻んだ。北京冬季五輪フィギュアスケート・ペアフリーに臨んだ...