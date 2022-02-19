前回覇者スウェーデンが銅　カーリング・１９日

2022年2月19日 23時59分 （共同通信）
　カーリングで女子は１９日、女子３位決定戦で前回覇者のスウェーデンがスイスに９―７で勝った。
　男子決勝は前回銀のスウェーデンが延長の末に５―４で英国を下し、初の金メダルに輝いた。

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