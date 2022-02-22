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ロシア、ウクライナ派兵準備 親ロシア派地域との条約批准
【モスクワ共同】ロシア連邦議会は２２日、プーチン大統領がウクライナ東部の親ロシア派武装勢力が支配する...
2月22日
英、対ロ経済制裁を発表 ５銀行、３個人の資産凍結
【ロンドン共同】英国のジョンソン首相は２２日、ロシアによるウクライナ東部の親ロシア派支配地域の独立承...
ＥＵ、対ロ制裁決定へ 外相会合、個人や銀行対象
【パリ、ブリュッセル共同】欧州連合（ＥＵ）のボレル外交安全保障上級代表は２２日、ロシアによるウクライ...
ウクライナ情勢緊迫で世界同時株安 日経平均は一時600円安、原油指標が上昇
ウクライナ情勢を巡る米欧とロシアの対立激化で、２２日は世界同時株安の様相となった。東京株式市場の日経...
独首相、ガス管稼働手続き進めず 対ロ制裁、各国が対応注目
【ベルリン共同】ドイツのショルツ首相は２２日の記者会見で、ロシアがウクライナ東部の親ロシア派地域の独...
「ウクライナから軍撤退を要求」 NATOがロシアに非難声明
【ロンドン＝加藤美喜、パリ＝谷悠己】ロシアのプーチン大統領によるウクライナ東部の親ロシア派支配地域...