欧州連合（ＥＵ）のボレル外交安全保障上級代表は２２日、ロシア軍の部隊が、親ロシア派武装勢力が一部を実効支配するウクライナ東部ドンバス地域に入っていると述べた。ただ本格侵攻には当たらないとも説明した。今回の派兵命令に基づく動きかどうかは不明。

一方、タス通信によると、ロシアのルデンコ外務次官は２２日、現時点で派兵準備は行われていないと述べ、情報が錯綜している。（共同）



関連キーワード 国際