【午前】９時４９分、官邸。１０時２分、閣議。１６分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、高橋憲一官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、大和太郎防衛省防衛政策局次長。４４分、上川陽子自民党幹事長代理。１１時５１分、報道各社のインタビュー。

【午後】０時２分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「平安の間」で故宇野郁夫元日本生命保険社長のお別れの会に出席。１０分、官邸。５３分、国会。１時２分、衆院本会議。３時４５分、衆院の細田博之、海江田万里正副議長、山口俊一議院運営委員長、与野党各会派にあいさつ回り。鈴木俊一財務相、松野、木原正副官房長官、自民党の高木毅、公明党の佐藤茂樹両国対委員長同行。４時５分、官邸。７分、神田真人財務官。５時、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、宮川正内閣衛星情報センター所長。１３分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。１７分、滝沢内閣情報官。２４分、森昌文首相補佐官、大村慎一総務省新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官、片岡宏一郎経済産業省総括審議官。３６分、外務省の森事務次官、宇山欧州局長。６時２分、ドイツのショルツ首相と電話会談。４１分、公邸。４２分、遠藤利明自民党選対委員長。７時２３分、遠藤氏出る。

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