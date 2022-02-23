ＮＹ円、１１５円前半

2022年2月23日 22時41分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０１銭円安ドル高の１ドル＝１１５円０２～１２銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１３４０～５０ドル、１３０円５２～６２銭。
　ウクライナ情勢を巡る動向をにらんで様子見ムードが強く、小動きとなった。

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