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トヨタ自動車は２３日、２０２２年春闘の第１回労使協議会を愛知県豊田市の本社で開いた。労組側によると、...
2月23日
香港、ＲＣＥＰ加盟を申請 日韓との貿易拡大目指す
【香港共同】香港政府は２３日、日中韓や東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）など計１５カ国が加盟している地...
企業にサイバー対策強化呼び掛け 経産省、ウクライナ情勢念頭に
経済産業省は２３日、国内企業にサイバーセキュリティー対策の強化を促すと発表した。ウクライナ情勢などを...
ＮＹ原油反発、一時９６ドル ウクライナ情勢で７年半ぶり高値
【ニューヨーク共同】連休明け２２日のニューヨーク原油先物相場は３営業日ぶりに反発し、指標の米国産標準...
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【ニューヨーク共同】米アマゾン・コムは２２日、インターネット通販の商品に対する評価や感想を投稿するレ...
シカゴ穀物市場、軒並み大幅高 ウクライナ軍事衝突に警戒感
連休明け２２日のシカゴ穀物市場は、軒並み大幅上昇した。
小麦とトウモロコシはロシアとウクライナが...