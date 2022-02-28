【午前】９時、公邸で松野博一、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、高橋憲一官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、深沢雅貴統合幕僚監部総括官。

【午後】０時２４分、磯崎仁彦官房副長官。３時５６分、松野、磯崎正副官房長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田学厚生労働事務次官。４時２６分、松野、磯崎正副官房長官、藤井官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、大村慎一総務省新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官、吉田厚労事務次官。５時、松野、木原誠二、磯崎、栗生正副官房長官、村田内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、高橋官房副長官補、滝沢内閣情報官、神田真人財務官、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官、宇山秀樹欧州局長、保坂伸資源エネルギー庁長官、増田防衛省防衛政策局長。６時２分、萩生田光一経済産業相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、藤井官房副長官補、多田明弘経産事務次官、保坂資源エネルギー庁長官。８時８分、報道各社のインタビュー。



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