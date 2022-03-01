みやぞんさんコロナ感染

2022年3月1日 23時25分 （共同通信）
　みやぞんさん

　みやぞんさん

　お笑いコンビ「ＡＮＺＥＮ漫才」のみやぞんさん（３６）が新型コロナウイルスに感染したと、所属事務所が１日、ホームページで発表した。
　事務所によると、みやぞんさんは１日に微熱があったためＰＣＲ検査を受け、陽性と確認された。その後平熱に戻り、体調に問題はないという。相方のあらぽんさん（３６）は濃厚接触者に該当しないとしている。

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