【午前】１時３３分、公邸でバイデン米大統領主催のウクライナ情勢に関する首脳電話会談。８時１８分、官邸。１９分、報道各社のインタビュー。２７分、閣議。９時３０分、滝崎成樹官房副長官補、森健良外務事務次官、義本博司文部科学事務次官、塩見みづ枝文化庁次長。１０時２３分、宇都隆史自民党参院議員。３０分、三村明夫日伯戦略的経済パートナーシップ賢人会議座長ら。１１時２分、中家徹日本協同組合連携機構代表理事会長ら。１５分、秋葉剛男国家安全保障局長、森外務事務次官。

【午後】０時４０分、住田直之広島県私立幼稚園連盟理事長ら。５６分、国会。１時２分、衆院本会議。１１分、官邸。２時５分、島田和久防衛事務次官。２３分、国際女性デー向けのビデオメッセージ収録。４６分、萩生田光一経済産業相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦正副官房長官、多田明弘経産事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。３時１２分、自民党本部。１４分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。５１分 国会。現金自動預払機（ＡＴＭ）を利用。５６分、官邸。５７分、栗生俊一官房副長官、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の島田事務次官、増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。４時２４分、森外務事務次官。３５分、森昌文首相補佐官、大村慎一総務省新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官、伊原和人厚生労働省医政局長、片岡宏一郎経産省総括審議官。４６分、自民党の党改革実行本部の茂木敏充本部長、上川陽子座長ら。５７分、茂木党改革実行本部長。５時２分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。２５分、山際大志郎経済再生担当相、甘利明自民党前幹事長。６時１０分、ラオスのパンカム首相と電話会談。５４分、フランスのマクロン大統領と電話会談。７時５７分、報道各社のインタビュー。８時１分、公邸。



関連キーワード 首相の一日