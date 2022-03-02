ソ３―１中（２日）　石川が３回無失点

2022年3月2日 20時50分 （共同通信）
　中日戦に先発したソフトバンク・石川＝ペイペイドーム

　中日戦に先発したソフトバンク・石川＝ペイペイドーム

　ソフトバンクは石川が３回１安打無失点４奪三振と状態の良さを示した。松本は４回１失点と先発枠入りへアピール。オープン戦初出場の柳田は一回の第１打席に安打を放った。中日はレギュラー奪取を狙う阿部が七回にソロを放った。

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