巨人は岡本和が２ランを放って順調な調整ぶりを示した。中田は逆方向の右越えへソロを放ち好調を維持。育成選手の堀田が先発で３回１安打無失点と好投。山口は３回１失点だった。西武は今井が４回２失点。山川は適時打を放った。

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