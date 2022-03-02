巨３―２西（２日）　岡本和が２ラン

2022年3月2日 20時59分 （共同通信）
　４回、２ランを放ち、ベンチで迎えられる巨人・岡本和。後方は一走の丸＝東京ドーム

　４回、２ランを放ち、ベンチで迎えられる巨人・岡本和。後方は一走の丸＝東京ドーム

　巨人は岡本和が２ランを放って順調な調整ぶりを示した。中田は逆方向の右越えへソロを放ち好調を維持。育成選手の堀田が先発で３回１安打無失点と好投。山口は３回１失点だった。西武は今井が４回２失点。山川は適時打を放った。

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