巨人は岡本和が２本塁打を放ち状態の良さを示した。丸は初回先頭打者本塁打を放った。２年目の山崎伊が３回２安打無失点と好投し、新人の大勢が１回を三者凡退。西武は開幕投手を務める高橋が２本塁打を浴び４回２失点だった。

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