巨５―０西（３日）　岡本和が２本塁打

2022年3月3日 20時53分 （共同通信）
　６回、試合２本目の本塁打を放ち、次打者ウィーラー（４８）に迎えられる巨人・岡本和＝東京ドーム

　６回、試合２本目の本塁打を放ち、次打者ウィーラー（４８）に迎えられる巨人・岡本和＝東京ドーム

　巨人は岡本和が２本塁打を放ち状態の良さを示した。丸は初回先頭打者本塁打を放った。２年目の山崎伊が３回２安打無失点と好投し、新人の大勢が１回を三者凡退。西武は開幕投手を務める高橋が２本塁打を浴び４回２失点だった。

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