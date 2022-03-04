【午前】９時２３分、官邸。３３分、漫才師の西川きよし氏、タレントの蛍原徹氏らと動画撮影。１０時６分、村井英樹首相補佐官。３３分、外務省の森健良事務次官、鈴木浩外務審議官、小野啓一経済局長。５１分、安藤俊英外務省領事局長。１１時７分、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏、村瀬佳史両政策統括官。２４分、萩生田光一経済産業相、多田明弘経産事務次官、角野然生中小企業庁長官。

【午後】１時５０分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、神田真人財務官、外務省の森事務次官、宇山秀樹欧州局長、保坂伸資源エネルギー庁長官、増田和夫防衛省防衛政策局長。２時３０分、秋葉国家安全保障局長。４５分、根本匠衆院予算委員長。４時２９分、古川禎久法相、林芳正外相、末松信介文部科学相、後藤茂之厚生労働相、斉藤鉄夫国土交通相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、山際大志郎経済再生担当相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田学厚労事務次官。４０分、林外相、末松文科相、後藤厚労相、斉藤国交相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、山際経済再生担当相、堀内ワクチン接種推進担当相、藤井官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田厚労事務次官。５１分、末松文科相、後藤厚労相、斉藤国交相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、山際経済再生担当相、堀内ワクチン接種推進担当相、藤井官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田厚労事務次官。５時１６分、経済財政諮問会議。７時、記者会見。８時１２分、磯崎官房副長官、秋葉国家安全保障局長、山田重夫外務審議官。４４分、秋葉国家安全保障局長。４６分、秋葉国家安全保障局長、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の島田和久事務次官、増田防衛政策局長。９時１５分、公邸。



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