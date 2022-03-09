【午前】８時１４分、官邸。２２分、閣議。３６分、山際大志郎経済再生担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、田和宏内閣府事務次官。９時５７分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。１０時３０分、倉富純男九州経済連合会会長ら。松山政司自民党参院議員同席。４６分、松山参院議員。５０分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。

【午後】０時７分、東京・西新橋の東京慈恵会医大付属病院。定期健康診断。１時１４分、官邸。５０分、都倉俊一文化庁長官。２時２０分、松野博一、木原、栗生俊一正副官房長官、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務審議官。４１分、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。３時、インドネシアのジョコ大統領と電話会談。４３分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。４６分、増田和夫防衛省防衛政策局長加わる。５３分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、横尾洋一公安調査庁次長。４時６分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。１０分、滝沢内閣情報官。１３分、大石賢吾長崎県知事。金子原二郎農相同席。３７分、筑波山観光に関する五十嵐立青茨城県つくば市長らの表敬。国光文乃自民党衆院議員同席。５９分、森昌文首相補佐官、大村慎一総務省新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官、片岡宏一郎経済産業省総括審議官。５時１１分、新しい資本主義実現会議。６時３６分、公邸。



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